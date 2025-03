Falso empresário é preso em Goiânia após furtar carro e objetos de luxo do vizinho Manoel Cautrins Pacheco, de 22 anos, aplicava golpes milionários e usava nomes de famosos para enganar vítimas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h42 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h42 ) twitter

Manoel Cautrins Pacheco, de 22 anos, foi preso em Goiânia (GO), suspeito de furtar um carro importado, um relógio de luxo e dois anéis do vizinho. Ele se apresentava como empresário bem-sucedido usando o nome falso Gabriel Pacheco. Junto com um comparsa, foi detido após a denúncia da família da vítima.

Além do furto, Manoel é acusado de aplicar diversos golpes milionários. Ele tentou negociar a compra de um posto de combustíveis por R$ 8 milhões via Pix e enganou um advogado cobrando R$ 12 mil por uma consultoria fictícia. Também acumulou dívidas em bares ao sair sem pagar.

Para ganhar confiança das vítimas, Manoel usava identidades falsas e nomes de pessoas famosas. Em um caso específico, uma vítima alugou um apartamento acreditando que era dele, descobrindo depois tratar-se de uma fraude. Ambos foram levados à central de flagrantes e autuados por furto qualificado.

