Família aguarda justiça após atropelamento fatal de idoso em São Paulo

Família busca justiça após idoso ser atropelado e morto na faixa de pedestres em SP

Mais de um mês após o atropelamento que resultou na morte de um idoso de 68 anos, em São Paulo, a família ainda busca respostas. O acidente ocorreu na zona leste da cidade enquanto ele atravessava na faixa de pedestres. O motorista envolvido trafegava entre 50 e 60 km/h, acima do limite permitido de 40 km/h, e permanece em liberdade.

A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso como homicídio culposo. No local do acidente, não há semáforo para pedestres, tornando a travessia perigosa durante a troca de sinais. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará uma vistoria para avaliar o tempo de travessia.

A família critica a imprudência do motorista e aguarda a conclusão do laudo técnico para avançar com o processo. Apesar de ter permanecido no local e não apresentar sinais de embriaguez, a velocidade no momento do impacto é um ponto crucial na investigação. A família espera por justiça enquanto as autoridades continuam as diligências para esclarecer o caso.

