Boliviano é preso suspeito de atropelar e matar segurança no Brás, em São Paulo

A polícia prendeu um suspeito boliviano envolvido na morte de José Francelino Moreira, segurança de 47 anos, atropelado ao sair de um bar no bairro do Brás, em São Paulo.



Segundo testemunhas, o motorista fugiu após o atropelamento e continuou circulando pela região com uma mulher ao lado. Enquanto Francelino aguardava socorro, teve os pertences furtados. O veículo usado no crime foi apreendido e passa por perícia.



O advogado da família não descarta homicídio doloso, quando há intenção de matar. Colegas da vítima lamentam a perda e exigem justiça para o caso.



