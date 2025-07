Família busca provar inocência de jovem detido por sequestro em São Paulo Marcelo está preso há nove meses; defesa contesta investigação policial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h59 ) twitter

Jovem preso há nove meses por sequestro tenta provar inocência

Marcelo, um jovem de 20 anos, está preso há nove meses sob a acusação de envolvimento em um sequestro em Osasco, na Grande São Paulo. A família insiste que ele é inocente e estava em casa na manhã do crime antes de ir trabalhar. A polícia identificou Marcelo como suspeito devido à proximidade de sua residência com o cativeiro e ao uso de seu celular na área.

O crime ocorreu em 8 de julho de 2024, quando três criminosos sequestraram um motorista de aplicativo e o levaram para um cativeiro, onde abriram contas bancárias usando o celular da vítima. A vítima foi libertada quase 40 horas depois. Durante a investigação, o número de celular de Marcelo foi identificado na região do cativeiro, levando à sua inclusão entre os suspeitos.

A defesa critica o reconhecimento fotográfico, alegando que Marcelo foi apresentado ao lado de três policiais, comprometendo a validade do reconhecimento. Em uma audiência posterior, a vítima não conseguiu reconhecer Marcelo entre os suspeitos apresentados.

A investigação não encontrou evidências ilícitas no celular de Marcelo. A família apresentou um álibi afirmando que ele estava em casa na manhã do crime e saiu para trabalhar mais tarde. Imagens do circuito de segurança do mercado onde Marcelo trabalhava foram apagadas antes de sua prisão.

