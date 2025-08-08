Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Fausto Silva passa por transplantes após infecção grave

Apresentador enfrenta novos desafios de saúde com cirurgias em São Paulo

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Fausto Silva está internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante sua internação, ele recebeu tratamento para controle infeccioso e reabilitação clínica. Na última quarta-feira, ele passou por um transplante de fígado e no dia seguinte por um retransplante de rim.

Veja também


Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.