Fausto Silva passa por transplantes após infecção grave Apresentador enfrenta novos desafios de saúde com cirurgias em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h22 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fausto Silva está internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante sua internação, ele recebeu tratamento para controle infeccioso e reabilitação clínica. Na última quarta-feira, ele passou por um transplante de fígado e no dia seguinte por um retransplante de rim.

Veja também

‌



Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Mulher é espancada pelo marido dentro de elevador no DF Internado desde maio, Fausto Silva passa por dois novos transplantes Rolinha-do-planalto nasce pela primeira vez sob cuidados humanos Faustão passa por dois novos transplantes Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro Menina com Síndrome de Down é discriminada em Shopping na Grande São Paulo Vídeo: relógio digital explode e enche casa de fumaça na China Influenciadores são alvo de operação contra divulgação de jogos ilegais Suspeito de matar homem em situação de rua é preso em São Paulo Idoso fica gravemente ferido ao ser arremessado de caminhonete desgovernada Ameaça de bomba em avião com 170 passageiros provoca pouso de emergência Lula procura articulação com a Índia contra tarifaço dos EUA Explosão de carregador de celular em trem provoca pânico em Taiwan Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo Motociclista salva idoso de correnteza em Santos; veja vídeo Exclusivo: Filhos de mulher assassinada pelo namorado pedem justiça Mulheres usam criatividade para pedir socorro em casos de violência doméstica Oposição encerra protesto na Câmara dos Deputados Estudante é agredido em São Caetano do Sul por grupo punk Caí no Golpe: Manicure é enganada em agência bancária e perde R$ 2.500

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!