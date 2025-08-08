Fausto Silva passa por transplantes após infecção grave

Fausto Silva está internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante sua internação, ele recebeu tratamento para controle infeccioso e reabilitação clínica. Na última quarta-feira, ele passou por um transplante de fígado e no dia seguinte por um retransplante de rim.
