Fechamento de aeroporto de Londres após incêndio tem reflexos no Brasil Voos foram cancelados e passageiros levados para hotéis Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h11 )

Paralisação de aeroporto de Londres após incêndio provoca reflexo no Brasil

Um incêndio em uma subestação elétrica próxima ao aeroporto de Heathrow, em Londres, causou um apagão que forçou o fechamento temporário do aeroporto. Cerca de 1.400 voos foram afetados, impactando aproximadamente 145 mil passageiros globalmente. O incidente começou durante a madrugada quando um transformador pegou fogo; os bombeiros controlaram as chamas pela manhã. Além do aeroporto, o apagão afetou 16 mil residências na região.

No momento do fechamento, havia 120 aviões a caminho de Heathrow que precisaram ser redirecionados para outros aeroportos. No Brasil, passageiros com voos programados de São Paulo para Londres enfrentaram cancelamentos e foram levados a hotéis próximos enquanto aguardam novas instruções das companhias aéreas.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos registrou o cancelamento de um voo para Londres. Passageiros tiveram que recolher suas bagagens e aguardar transporte para hospedagem. Companhias aéreas informam que voos estão programados para o fim do dia, mas orientam passageiros a confirmarem as condições de embarque devido a possíveis mudanças.

