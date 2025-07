Filha de Junior Lima é diagnosticada com condição renal rara Lara, de três anos, responde bem ao tratamento para síndrome nefrótica Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h21 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h21 ) twitter

Filha de Junior Lima é diagnosticada com síndrome nefrótica

Lara, filha do cantor Junior Lima, foi diagnosticada com síndrome nefrótica após apresentar inchaço nos olhos, inicialmente confundido com alergia. Esta condição afeta os rins, resultando na perda de proteínas na urina, conhecida como proteinúria. Outros sintomas incluem cansaço, perda de apetite e infecções frequentes. Atualmente, Lara está em tratamento médico que envolve controle de sal, diuréticos e corticoides, mostrando boa resposta à medicação.

Junior Lima e Monica Benini destacaram a importância do diagnóstico precoce da síndrome nefrótica e pediram apoio por meio de orações e pensamentos positivos.

Assista ao vídeo - Filha de Junior Lima é diagnosticada com síndrome nefrótica

