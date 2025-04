Forbes divulga ranking de bilionários com novidades e brasileiros em destaque Elon Musk lidera lista, enquanto brasileiros e celebridades entram no grupo dos mais ricos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h18 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h18 ) twitter

Saiba quem são as irmãs bilionárias mais jovens do Brasil, segundo a Forbes

A Forbes revelou a lista atualizada dos bilionários, com Elon Musk no topo, possuindo uma fortuna de 2 trilhões de reais. O ranking inclui novos membros notáveis, como Arnold Schwarzenegger, com 5,7 bilhões de reais, e Bruce Springsteen, com 8,5 bilhões de reais. O brasileiro Eduardo Saverin é destacado como o mais rico do país, com patrimônio de 182 bilhões de reais.

Entre os jovens bilionários, as irmãs Lívia e Dora Voigt são mencionadas, sendo herdeiras de uma empresa de motores elétricos em Santa Catarina. Cada uma detém cerca de 7 bilhões de reais. Lívia é reconhecida como a segunda bilionária mais jovem globalmente, aos 20 anos.

Assista em vídeo - Saiba quem são as irmãs bilionárias mais jovens do Brasil, segundo a Forbes

