Série Até Onde Ele Vai estreia na próxima sexta (4) no Univer Vídeo

Na próxima sexta-feira (4), estreia a série Até Onde ele Vai, exclusivamente no serviço de streaming Univer Vídeo. Inspirada em uma história real, a trama, que ganhou mais um trailer eletrizante, é protagonizada por Caio Vegatti. A série conta a história de Michael, um jovem em busca de uma vida de ostentação que se depara com escolhas arriscadas em uma comunidade do Rio de Janeiro. Não perca!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!