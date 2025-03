Forças militares de Israel lançam ataque contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/03/2025 - 10h49 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h04 ) twitter

As forças militares de Israel lançaram um ataque contra alvos do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, marcando o primeiro ataque desde o cessar-fogo acordado em janeiro. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos 400 palestinos morreram nos bombardeios. A ordem foi emitida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, visando líderes do Hamas, após a recusa do grupo em libertar os últimos reféns.

