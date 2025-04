Fortes chuvas causam alagamentos na região metropolitana de Vitória (ES) Cidades enfrentam dificuldades no trânsito devido à chuva intensa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h26 ) twitter

Fortes chuvas afetam cidades da região metropolitana de Vitória (ES)

As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Vitória causaram alagamentos significativos. Em Cariacica, uma carreta teve dificuldades para atravessar a via devido à água cobrindo o asfalto. Na cidade de Serra, pessoas formaram filas para cruzar áreas inundadas. Em Vila Velha, o trânsito ficou lento com várias ruas submersas. A previsão indica continuidade das chuvas intensas na capital e nos municípios vizinhos do Espírito Santo.

