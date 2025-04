Operação para prender criminoso peruano termina com três mortos na Grande SP

Buscas pelo líder de uma facção criminosa, conhecido como ‘El Monstruo’, acabaram em um tiroteio em Suzano, na Grande São Paulo . A Polícia Federal Brasileira assumiu o caso, que envolveu forças de elite e resultou em três mortos: dois criminosos e um sargento que trabalhava no batalhão de choque há 22 anos e deixou duas filhas. El Monstruo, procurado internacionalmente por extorsões e homicídios, é suspeito de matar um policial e está envolvido na morte do cantor Paul Flores. O governo peruano oferece uma recompensa significativa por sua captura. Autoridades acreditam que o criminoso busca expandir sua atuação para países como o Brasil, Chile e Bolívia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!