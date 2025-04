Caso Vitória: laudos constatam presença de sangue da vítima na casa de Maicol

Os exames periciais do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística detectaram sangue da adolescente Vitória Souza na batente da porta do banheiro da casa de Maicol Santos e em seu carro. A polícia considera Maicol o único autor do crime ocorrido em fevereiro em Cajamar. A casa teria sido usada como cativeiro. Ele está detido desde 8 de março. A defesa do suspeito ainda não se pronunciou.



