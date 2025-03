FPF anuncia datas das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras Fala Brasil|Do R7 12/03/2025 - 11h59 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h07 ) twitter

A Federação Paulista de Futebol anunciou as datas das finais entre Corinthians e Palmeiras. A primeira partida vai ocorrer no dia 16 de março às 18h30 no Allianz Parque, e a segunda partida será em 27 de março às 21h30 na Neo Química Arena. O intervalo entre os jogos se deve a compromissos das seleções sul-americanas.

