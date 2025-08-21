Frank Caprio, juiz conhecido por empatia, morre aos 88 anos Juiz de Rhode Island lutava contra câncer no pâncreas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h21 ) twitter

Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo'

O juiz americano Frank Caprio faleceu aos 88 anos devido a um câncer no pâncreas. Ele era famoso por suas decisões empáticas no tribunal de Rhode Island, que foram exibidas em um programa de TV. Seus vídeos viralizaram nas redes sociais, tocando pessoas ao redor do mundo. Em uma audiência marcante, ele perdoou a multa de um homem que levava seu filho doente ao hospital, destacando sua compaixão e humanidade.

Assista ao vídeo - Morre Frank Caprio, conhecido como ‘o melhor juiz do mundo’

