Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Frank Caprio, juiz conhecido por empatia, morre aos 88 anos

Juiz de Rhode Island lutava contra câncer no pâncreas

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo'
Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo'

O juiz americano Frank Caprio faleceu aos 88 anos devido a um câncer no pâncreas. Ele era famoso por suas decisões empáticas no tribunal de Rhode Island, que foram exibidas em um programa de TV. Seus vídeos viralizaram nas redes sociais, tocando pessoas ao redor do mundo. Em uma audiência marcante, ele perdoou a multa de um homem que levava seu filho doente ao hospital, destacando sua compaixão e humanidade.

Assista ao vídeo - Morre Frank Caprio, conhecido como ‘o melhor juiz do mundo’

Veja também


Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.