Frio intenso atinge Parelheiros com geada e temperaturas negativas Bairro de São Paulo é reconhecido pelo clima rigoroso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 13h50 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h50 )

Parelheiros: o ponto mais frio da capital paulista enfrenta temperaturas negativas

Parelheiros, na capital paulista, é uma das regiões mais frias da cidade, registrando temperaturas abaixo de zero. A área destaca-se por sua elevada altitude de 800 metros e vegetação abundante, fatores que influenciam o clima rigoroso e a ocorrência de geadas. Além disso, a proximidade com a Serra do Mar e as represas Billings e Guarapiranga contribuem para as baixas temperaturas e alta umidade, especialmente à noite.

A menor urbanização do bairro facilita a chegada de massas de ar frio sem grandes obstruções. Com isso, as manhãs e noites são especialmente geladas, obrigando os moradores a adotarem vestimentas mais pesadas durante o ano inteiro. Dona Nilza, uma moradora local, descreve como “muito frio” viver ali. Parelheiros não é a única área afetada pelo frio no estado: cidades como Mauá, Cotia e Santana do Parnaíba na Grande São Paulo, bem como Bauru e Socorro no interior, também enfrentam geadas significativas. As imagens do gelo sobre carros e campos cobertos causam surpresa, mas são uma realidade nesse inverno previsto para ser rigoroso.

