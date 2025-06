Morte de Juliana Marins destaca perigos do turismo de aventura na Indonésia

O corpo de Juliana Marins foi resgatado no vulcão Monte Rinjani, após uma operação de 7 horas. Ela caiu enquanto fazia uma trilha sozinha, pois o guia seguiu com o grupo. A brasileira foi localizada por um drone no dia seguinte ao acidente. O Monte Rinjani é reconhecido pelo perigo de suas trilhas, com 180 acidentes registrados desde 2020, incluindo nove mortes. Especialistas criticam a segurança, destacando a importância de guias manterem os grupos unidos e preparados fisicamente. A tragédia levanta questões sobre a preparação e o planejamento para emergências em trilhas desafiadoras.



