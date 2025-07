Frio intenso marca dia em São Paulo e causa geadas no sul do Brasil Temperaturas baixas atingem São Paulo e diversas cidades do Rio Grande do Sul Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova onda de frio derruba temperatura em São Paulo e provoca geadas no Rio Grande do Sul

A capital paulista enfrentou um dia de frio intenso, com a temperatura máxima atingindo apenas 14 graus. Durante a madrugada, os termômetros marcaram 9 graus, enquanto chuviscos aumentaram a sensação de frio. O céu permaneceu nublado ao longo do dia, impedindo a elevação das temperaturas.

No sul do Brasil, a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou mínimas entre 4 e 5 graus negativos, resultando na formação de geadas. No Rio Grande do Sul, Sant’Ana do Livramento viu os termômetros caírem para até 3 graus negativos, cobrindo a região de gelo. Cerca de 20 cidades gaúchas também relataram temperaturas abaixo de zero, exigindo cautela dos motoristas devido ao gelo nas estradas. A massa de ar frio que afeta o estado mantém o tempo firme, sem previsão de chuvas.

Assista ao vídeo - Nova onda de frio derruba temperatura em São Paulo e provoca geadas no Rio Grande do Sul

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!