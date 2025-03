Garçom é baleado ao tentar impedir assalto em farmácia na zona sul de São Paulo Dois suspeitos foram presos e confessaram participação no crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h46 ) twitter

Garçom é baleado ao tentar intervir em assalto a farmácia em São Paulo

Criminosos têm como alvo farmácias em São Paulo, visando dinheiro e medicamentos caros. Durante um assalto na zona sul, um garçom de um restaurante próximo foi baleado ao tentar intervir. Os assaltantes fugiram em motocicletas e a vítima foi levada ao hospital, sem informações sobre seu estado de saúde.

A Secretaria de Segurança Pública informou que dois suspeitos foram presos e confessaram envolvimento no crime. As farmácias estão na mira dos criminosos devido ao aumento nas vendas de medicamentos de alto custo para emagrecimento. Os assaltantes atuam armados com comparsas do lado de fora ou em grandes grupos realizando arrastões rápidos nos estabelecimentos.

