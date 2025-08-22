Golpe de boletos falsos afeta centenas de pessoas em nove estados Quadrilha movimenta R$ 500 mil com fraudes em planos de saúde e veículos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h49 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h49 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quadrilha emitiu boletos falsos e enganou cerca de 200 pessoas em nove estados brasileiros.

Prejuízo gerado pelas fraudes ultrapassa R$ 500 mil, com 18 presos e 22 foragidos.

Criminosos criaram sites falsos de planos de saúde e induziram vítimas a pagarem contas erradas.

Especialistas alertam sobre a importância de verificar a autenticidade de sites e boletos.

Caí no Golpe: Quadrilha cria sites falsos e emite boletos fraudulentos, movimentando R$ 500 mil

Uma quadrilha especializada em emitir boletos falsos enganou cerca de 200 pessoas em nove estados brasileiros, gerando um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais. A operação policial resultou na prisão de 18 suspeitos, enquanto outros 22 permanecem foragidos. Em Teresina, Piauí, foram registradas cinquenta vítimas.

Os criminosos criavam sites que imitavam os de planos de saúde e pagavam por anúncios para aparecerem no topo das buscas na internet. As vítimas eram direcionadas a um atendimento falso via aplicativo de mensagens, onde eram emitidos boletos fraudulentos. Em São Paulo, os golpistas se passavam por atendentes e induziam as vítimas a realizarem pagamentos para contas erradas.

Além dos boletos de planos de saúde, a quadrilha também emitia boletos falsos de financiamentos de veículos, com valores que variavam entre R$ 9 mil e R$ 25 mil. Um especialista em crimes digitais recomenda verificar sempre a autenticidade dos sites e dos boletos, observando o domínio e os dados do beneficiário para evitar fraudes semelhantes.

Perguntas e Respostas

Qual era a dimensão do golpe realizado pela quadrilha?

‌



A quadrilha enganou cerca de 200 pessoas em nove estados brasileiros e gerou um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais.

Como os criminosos operavam para aplicar os golpes?

‌



Os criminosos criavam sites que imitavam planos de saúde e utilizavam anúncios pagos para aparecer no topo das buscas. As vítimas eram levadas a um atendimento falso via aplicativo de mensagens, onde recebiam boletos fraudulentos.

O que foi feito em relação aos suspeitos do golpe?

‌



A operação policial resultou na prisão de 18 suspeitos, enquanto outros 22 permanecem foragidos.

Que conselho um especialista em crimes digitais oferece para evitar fraudes semelhantes?

Ele recomenda verificar sempre a autenticidade dos sites e dos boletos, observando o domínio e os dados do beneficiário.

Assista ao vídeo - Caí no Golpe: Quadrilha cria sites falsos e emite boletos fraudulentos, movimentando R$ 500 mil

