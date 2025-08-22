Golpe de boletos falsos afeta centenas de pessoas em nove estados
Quadrilha movimenta R$ 500 mil com fraudes em planos de saúde e veículos
Uma quadrilha especializada em emitir boletos falsos enganou cerca de 200 pessoas em nove estados brasileiros, gerando um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais. A operação policial resultou na prisão de 18 suspeitos, enquanto outros 22 permanecem foragidos. Em Teresina, Piauí, foram registradas cinquenta vítimas.
Os criminosos criavam sites que imitavam os de planos de saúde e pagavam por anúncios para aparecerem no topo das buscas na internet. As vítimas eram direcionadas a um atendimento falso via aplicativo de mensagens, onde eram emitidos boletos fraudulentos. Em São Paulo, os golpistas se passavam por atendentes e induziam as vítimas a realizarem pagamentos para contas erradas.
Além dos boletos de planos de saúde, a quadrilha também emitia boletos falsos de financiamentos de veículos, com valores que variavam entre R$ 9 mil e R$ 25 mil. Um especialista em crimes digitais recomenda verificar sempre a autenticidade dos sites e dos boletos, observando o domínio e os dados do beneficiário para evitar fraudes semelhantes.
