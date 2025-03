Governo lança crédito consignado para trabalhadores do setor privado Nova medida provisória oferece crédito com taxas reduzidas para empregados CLT Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h10 ) twitter

Governo lança medida provisória para crédito consignado no setor privado

O governo federal lançou uma medida provisória que estabelece crédito consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada. Essa nova modalidade de crédito desconta as parcelas diretamente da folha de pagamento dos trabalhadores sob regime CLT, oferecendo taxas de juros mais baixas e prazos mais flexíveis. Todo o processo de contratação será realizado digitalmente.

Anteriormente, esse tipo de crédito no setor privado dependia de convênios entre empresas e bancos. Com a nova medida, busca-se padronizar e simplificar o acesso ao crédito para esses trabalhadores. A medida entra em vigor imediatamente após a publicação, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar permanente.

