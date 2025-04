Governo lança RG animal para cães e gatos Programa inclui cadastro SinPatinhas e medidas de castração Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h07 ) twitter

SinPatinhas: veja como cadastrar cães e gatos no programa de RG para pets

O presidente Lula participou do lançamento de programas voltados para a proteção de animais domésticos no Palácio do Planalto. Entre as novidades está a introdução do RG animal, um documento gratuito que permitirá o registro de cães e gatos no cadastro nacional denominado "SinPatinhas". Este registro facilitará o acesso dos animais a serviços públicos e gerará uma carteirinha com foto e QR code, que poderá ser fixada na coleira dos pets.

Além disso, o governo anunciou medidas para o controle da reprodução de animais, com a implementação de programas de castração em todo o território nacional. De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente, o número de lares com cães e gatos no Brasil supera o de lares com crianças de até 14 anos. O evento de lançamento contou com a presença de diversos representantes e ocorreu no Palácio do Planalto.

