Flagrante: policiais escapam por pouco de carro descontrolado na Flórida

Policiais, que estavam no acostamento, escaparam por pouco de um acidente grave quando um carro desgovernado atingiu sua viatura, na Flórida, nos EUA. Eles correram para o canto da pista segundos antes do impacto. O veículo desgovernado atravessou a pista e colidiu com outros carros. A motorista explicou que perdeu o controle após ser fechada por outro veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!