Haddad, Nikolas Ferreira e Jordy batem boca durante sessão na Câmera Haddad e deputados discutem novas propostas econômicas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h47 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h47 )

O governo publicou uma medida provisória que propõe mudanças no aumento do IOF, incluindo impostos sobre apostas e a contribuição social das instituições financeiras. Durante uma sessão na Comissão de Finanças da Câmara, o ministro Fernando Haddad se envolveu em um embate com os deputados de oposição Nikolas Ferreira e Carlos Jordy, que criticaram as novas medidas.

O confronto começou após questionamentos dos deputados sobre as ações do governo para reequilibrar as contas públicas. Haddad acusou-os de evitar o debate, enquanto os parlamentares alegaram desrespeito por parte do ministro.

A medida provisória entrou em vigor na quarta-feira e propõe tributar rendimentos do agronegócio em 5%, além de aumentar a alíquota mínima da contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras. A proposta tem validade de 120 dias e precisa da aprovação do Congresso para continuar em vigor.

