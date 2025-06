Veja qual é o jeito certo de tomar remédios; especialista dá dicas

Tomar medicamentos corretamente é essencial para a eficácia do tratamento. É importante consumir uma quantidade adequada de água ao ingerir comprimidos e respeitar os horários indicados. Certos medicamentos precisam ser tomados em jejum, enquanto outros exigem acompanhamento de alimentos para evitar irritações no estômago. Pessoas que enfrentam dificuldades ao engolir comprimidos devem buscar orientação médica, pois alguns medicamentos apresentam versões líquidas ou solúveis. Sempre consulte um médico para obter orientações detalhadas sobre a ingestão correta dos medicamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!