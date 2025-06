Homem é condenado por matar esposa na frente dos filhos em São Bernardo do Campo Valéria Delfino foi morta a facadas pelo marido em 2023 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h40 ) twitter

Homem que matou mulher na frente dos filhos é condenado a 18 anos de prisão

Edson dos Santos da Silva foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio de sua esposa, Valéria Delfino, ocorrido em junho de 2023 em São Bernardo do Campo. O crime ocorreu na presença dos filhos do casal, levando a família de Valéria a buscar justiça por considerar a pena insuficiente.

O assassinato aconteceu no Dia dos Namorados. Edson esfaqueou Valéria dentro de casa e fugiu com o filho mais novo nos braços, seguido pelo filho mais velho. Com um relacionamento marcado por ciúmes e agressões, Valéria tentou se separar várias vezes, mas era ameaçada por Edson.

Durante uma discussão sobre dificuldades financeiras enquanto falava ao telefone com sua mãe, Valéria foi atacada por Edson. O crime foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. A família de Valéria pretende recorrer da sentença para ampliar a punição.

Assista ao vídeo - Homem que matou mulher na frente dos filhos é condenado a 18 anos de prisão

