Homem é preso após ser encontrado no banheiro da casa da ex-namorada Polícia detém suspeito de agressão e ameaça com arma em Samambaia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 14h15

Homem é preso em banheiro da casa da ex-namorada após agressão e ameaça

Um homem de 31 anos foi preso em Samambaia, no Distrito Federal, após ser encontrado trancado no banheiro da casa de sua ex-namorada. A jovem, de 23 anos, denunciou o ex-companheiro por agressão, ameaça com arma de fogo e destruição de seu celular durante uma discussão motivada por ciúmes. O suspeito havia levado a chave da residência dela, o que levantou suspeitas. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem escondido no banheiro. Ele alegou que sua intenção era apenas conversar. A vítima registrou um boletim de ocorrência.

