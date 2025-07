Criminosos sequestram caminhoneiro e roubam carga de bicicletas elétricas

Em Guarulhos, Grande São Paulo, funcionários de uma empresa de entregas foram rendidos por assaltantes e mantidos reféns no caminhão por meia hora. O motorista, sob coação, foi forçado a dirigir para os ladrões. O alerta à polícia foi dado pela seguradora após o rastreador do caminhão ser desligado. A carga, avaliada em mais de R$ 200 mil, consistia em bicicletas elétricas. Quatro indivíduos estavam no veículo, incluindo um ladrão disfarçado. Um suspeito foi detido, e a polícia investiga a quadrilha envolvida no crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!