Homem é preso nos EUA por tentativa de sequestro em supermercado na Geórgia Suspeito tentou retirar criança de dois anos do colo da mãe Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h25 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h25 )

Homem é preso nos EUA após tentar sequestrar criança de 2 anos em supermercado

Um homem foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de tentar sequestrar uma criança em um supermercado na Geórgia. O incidente ocorreu quando o suspeito abordou a mãe do menino enquanto procurava por analgésicos. Após o carrinho elétrico da mãe colidir com uma prateleira, ele tentou retirar o menino de dois anos do colo dela. A mãe conseguiu impedir a ação.

O suspeito alegou que sua intenção era evitar que a criança caísse após a colisão. No entanto, ele foi formalmente acusado de tentativa de sequestro e agressão. Ele está detido há mais de 40 dias e uma audiência de fiança está agendada para a próxima terça-feira.

