Homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí

Um homem de 45 anos foi salvo pelos bombeiros após ser jogado no rio Tamanduateí, no centro de São Paulo, durante uma briga. Ele foi encontrado próximo à margem do rio com escoriações no rosto e sinais de hipotermia. Após o resgate, o homem foi levado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberado.
