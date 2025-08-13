Logo R7.com
Homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí

Vítima foi encontrada com escoriações e hipotermia no centro de São Paulo

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um homem de 45 anos foi salvo pelos bombeiros após ser jogado no rio Tamanduateí, no centro de São Paulo, durante uma briga. Ele foi encontrado próximo à margem do rio com escoriações no rosto e sinais de hipotermia. Após o resgate, o homem foi levado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberado.

