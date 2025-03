Homem é sequestrado em SP após ser atraído por encontro via aplicativo Polícia prende cinco suspeitos na região metropolitana de São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h27 ) twitter

Cinco suspeitos foram detidos na região metropolitana de São Paulo por envolvimento no sequestro de um homem de 40 anos. Levado para um cativeiro em Itaquaquecetuba, a vítima foi obrigada a realizar transferências bancárias superiores a R$ 30 mil antes de escapar.

O crime começou com um encontro marcado através de um aplicativo, onde o homem foi abordado por três suspeitos. A Polícia Civil alerta para a necessidade de cautela ao usar esses aplicativos, sugerindo medidas como a verificação de perfis e o compartilhamento de localização.

Uma operação permitiu a prisão de cinco homens, todos suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pelo sequestro. A mulher que atraiu a vítima para o golpe, conhecida apenas como Carol, ainda não foi identificada. A polícia suspeita que ela faça parte do grupo que cometeu a extorsão. Durante o tempo em que esteve em cativeiro, o homem foi mantido por dois dias antes de conseguir fugir.

Os detidos eram responsáveis por diferentes funções dentro do grupo criminoso, desde a abordagem inicial até a gestão do cativeiro e as transações financeiras forçadas. Diante da situação, a Polícia Civil reforça a importância de medidas de segurança ao usar aplicativos de relacionamento, como encontros apenas em locais públicos e a verificação das informações dos perfis nas redes sociais.

