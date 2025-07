Homem faz reféns em São Paulo por não aceitar fim de relacionamento Polícia Militar negocia rendição; sequestrador foi hospitalizado sem risco de vida Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h19 ) twitter

SP: homem faz filho e genro reféns por não aceitar fim de casamento

Na zona leste de São Paulo, um homem manteve seu filho de 4 anos e o genro como reféns na madrugada desta sexta-feira (4). A Polícia Militar negociou a rendição do sequestrador, que estava armado com uma faca e possivelmente sob efeito de drogas.

O incidente começou por volta das 4h e se estendeu até as 7h40. Durante as negociações, o homem ameaçou a vida dos reféns por não aceitar o término de seu relacionamento. Após libertar as duas vítimas, ele tentou ferir a si mesmo, mas foi socorrido e levado ao hospital sem risco de vida.

As vítimas não sofreram ferimentos físicos, enquanto a equipe especializada garantiu a segurança dos reféns durante toda a operação.

