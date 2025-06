Homem incendeia vagão de metrô em Seul Ataque planejado por homem de 67 anos deixa seis feridos; motivação foi delírios com divórcio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h42 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h42 ) twitter

Homem incendeia vagão lotado no metrô de Seul, na Coreia do Sul

Passageiros de um metrô em Seul, capital da Coreia do Sul, viveram momentos de pânico quando um homem ateou fogo dentro de um vagão. Câmeras internas capturaram a cena em que ele espalhou gasolina no corredor e usou um isqueiro para iniciar as chamas. A fumaça rapidamente encheu o ambiente, forçando os passageiros a se aglomerarem em outro vagão. Seis pessoas ficaram feridas durante o incidente. Segundo as autoridades, o autor do ataque é um homem de 67 anos que agiu motivado por delírios relacionados a um divórcio. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e incêndio criminoso.

Assista ao vídeo - Homem incendeia vagão lotado no metrô de Seul, na Coreia do Sul

