Escrever texto com ajuda de Inteligência Artificial faz mal ao cérebro, aponta estudo

Um estudo acompanhou 54 pessoas entre 18 e 39 anos para analisar os efeitos da inteligência artificial em redações. Os participantes foram divididos em três grupos: um escreveu sem ajuda, outro usou o Google e o terceiro usou Bots como o chat GPT. Quem usou IA teve menor engajamento cerebral e dificuldade para reescrever textos. O grupo que escreveu sem auxílio teve as melhores notas. A pesquisa alerta sobre os riscos do uso excessivo de IA, especialmente em jovens.



