Nevasca no Chile deixa turistas brasileiros presos em estrada

Uma nevasca na região do Atacama, no Chile, deixou 30 pessoas presas dentro de um ônibus, sendo 19 delas brasileiras. A operação de resgate durou cerca de 12 horas devido ao acúmulo de neve na pista e um acidente anterior. Durante a nevasca, as temperaturas chegaram a 7 graus negativos. Todos os passageiros foram resgatados e passam bem.



