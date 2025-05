Homem morre preso entre vagão e porta de segurança no metrô de São Paulo Lourivaldo Ferreira Silva, professor e pai de três filhos, foi a vítima do acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 12h32 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h32 ) twitter

Entenda como funciona a porta de estação do metrô onde homem morreu esmagado em SP

Na estação Campo Limpo do metrô de São Paulo, um homem morreu após ficar preso entre o vagão e a porta de segurança durante o horário de pico. A vítima, Lourivaldo Ferreira Silva, era professor de educação física e pai de três filhos. Segundo a Viamobilidade, ele tentou embarcar no trem mesmo com alertas sonoros e visuais ativos.

O acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã em uma plataforma lotada. Apesar dos sinais visuais, sonoros e sensores de movimento das portas de segurança, o sistema falhou em impedir que as portas fechassem enquanto Lourivaldo ainda estava na passagem. Quando as equipes de segurança chegaram, ele já não apresentava sinais vitais.

A Via Mobilidade lamentou a morte do passageiro em nota oficial, enquanto o sindicato dos metroviários atribuiu a responsabilidade à empresa por possíveis falhas no sistema. Especialistas sugerem que o acidente pode ter sido causado por imprudência do passageiro ou falhas técnicas nos sensores das portas. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer o ocorrido.

