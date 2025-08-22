Homem sobrevive seis dias à deriva no mar na China Pescadores resgatam homem após dias à deriva em bote inflável Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h56 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h56 ) twitter

Homem é resgatado após seis dias à deriva no mar na China

Um homem foi resgatado na China depois de passar seis dias à deriva no mar. Pescadores o localizaram debilitado e acionaram a polícia marítima para realizar o salvamento. O incidente ocorreu quando ele saiu para um passeio em um bote inflável que virou devido ao mau tempo. Sem alimentos, água ou remos, ele conseguiu sobreviver agarrado ao bote até ser encontrado. Após o resgate, foi levado ao hospital, onde permanece em tratamento.

Assista ao vídeo - Homem é resgatado após seis dias à deriva no mar na China

