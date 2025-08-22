Homem sobrevive seis dias à deriva no mar na China

Logo R7.com
Homem é resgatado após seis dias à deriva no mar na China
Um homem foi resgatado na China depois de passar seis dias à deriva no mar. Pescadores o localizaram debilitado e acionaram a polícia marítima para realizar o salvamento. O incidente ocorreu quando ele saiu para um passeio em um bote inflável que virou devido ao mau tempo. Sem alimentos, água ou remos, ele conseguiu sobreviver agarrado ao bote até ser encontrado. Após o resgate, foi levado ao hospital, onde permanece em tratamento.

