Homem suspeito de homicídio contra morador de rua é preso em SP

Douglas Pereira Cavalcanti foi preso em São Paulo suspeito de assassinar Elias Viana da Conceição, um homem em situação de rua. O crime ocorreu há quase dois meses e é classificado como homicídio qualificado por motivo fútil e crime de ódio. Imagens de câmeras de segurança foram cruciais para identificar Douglas, que alegou legítima defesa contra uma tentativa de roubo, versão não confirmada pela polícia.
Na casa do suspeito, foram encontrados símbolos nazistas e armas falsas. Douglas tem um histórico criminal envolvendo agressões domésticas e tentativa de homicídio contra seu pai. Ele está sob prisão temporária por 30 dias até nova audiência.
