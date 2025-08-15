Idosa sequestrada pelo sobrinho relata momentos de terror
Veronice Garcia foi resgatada pela polícia durante transferência entre cativeiros
Veronice Garcia, de 64 anos, foi sequestrada enquanto dormia em seu sítio em Nazaré Paulista (SP) por seu sobrinho Rogério Barros da Silva e sua esposa Bruna da Silva. Os criminosos tinham informações privilegiadas e levaram Veronice para Guarulhos, planejando transferi-la para um novo cativeiro em Osasco.
Durante o trajeto, a polícia abordou o veículo roubado usado no sequestro e conseguiu resgatar Veronice. Bruna foi presa em flagrante, enquanto Rogério e outros dois cúmplices escaparam para uma área de mata e continuam foragidos.
Especialistas acreditam que Veronice poderia ter sido morta após o sequestro caso identificasse os criminosos. A vítima relatou ter vivido momentos de terror e destacou a importância da fé em sua sobrevivência.
