Idosa sequestrada pelo sobrinho relata momentos de terror

Veronice Garcia foi resgatada pela polícia durante transferência entre cativeiros

  • Veronice Garcia, de 64 anos, foi sequestrada por seu sobrinho em Nazaré Paulista (SP).
  • Criminosos planejaram transferi-la para um novo cativeiro em Osasco após levá-la para Guarulhos.
  • A polícia resgatou Veronice durante uma abordagem ao veículo usado no sequestro.
  • Ela relatou momentos de terror e a importância da fé em sua sobrevivência.

 

Veronice Garcia, de 64 anos, foi sequestrada enquanto dormia em seu sítio em Nazaré Paulista (SP) por seu sobrinho Rogério Barros da Silva e sua esposa Bruna da Silva. Os criminosos tinham informações privilegiadas e levaram Veronice para Guarulhos, planejando transferi-la para um novo cativeiro em Osasco.

Durante o trajeto, a polícia abordou o veículo roubado usado no sequestro e conseguiu resgatar Veronice. Bruna foi presa em flagrante, enquanto Rogério e outros dois cúmplices escaparam para uma área de mata e continuam foragidos.

Especialistas acreditam que Veronice poderia ter sido morta após o sequestro caso identificasse os criminosos. A vítima relatou ter vivido momentos de terror e destacou a importância da fé em sua sobrevivência.

Quem sequestrou Veronice Garcia e onde isso aconteceu?

Veronice Garcia, de 64 anos, foi sequestrada por seu sobrinho Rogério Barros da Silva e sua esposa Bruna da Silva enquanto dormia em seu sítio em Nazaré Paulista, SP.


Qual era o plano dos sequestradores após o sequestro?

Os sequestradores planejavam transferir Veronice para um novo cativeiro em Osasco, após levá-la para Guarulhos.

Como Veronice foi resgatada?

A polícia abordou o veículo roubado usado no sequestro durante o trajeto e conseguiu resgatar Veronice. Bruna foi presa em flagrante, enquanto Rogério e outros dois cúmplices conseguiram fugir.


Quais foram os sentimentos de Veronice durante o sequestro?

Veronice relatou ter vivido momentos de terror e destacou a importância da fé em sua sobrevivência, segundo especialistas.

