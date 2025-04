Imagem do suspeito do assassinato de estudante da USP é divulgada Homem conhecido como 'Cachorrão' ou 'Mineiro' ainda está foragido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h12 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h12 ) twitter

Caso Bruna: Foto do homem que atacou estudante da USP é divulgada

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou a imagem do suspeito de matar Bruna Oliveira da Silva, estudante da USP. O homem é um catador de recicláveis conhecido como 'Cachorrão' ou 'Mineiro'. Ele foi flagrado por câmeras de segurança atacando Bruna perto do terminal de ônibus em Itaquera.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa realiza buscas para capturar o suspeito. Equipes policiais têm cumprido mandados em várias comunidades, mas ele ainda não foi localizado. As autoridades acreditam que ele possa estar envolvido em outros crimes na região.

Bruna desapareceu após sair do metrô Corinthians Itaquera a caminho de casa. Seu corpo foi encontrado quatro dias depois com sinais de luta corporal. A perícia investiga possíveis evidências de abuso sexual. A família da estudante espera pela prisão do responsável enquanto as investigações prosseguem.

