Perseguição em São Paulo termina com prisão de sequestrador

Uma perseguição na Grande São Paulo resultou na prisão de um criminoso. A ação ocorreu quando a Polícia Militar seguiu um carro com dois homens suspeitos de sequestro em Osasco. O vidro traseiro do veículo coberto com plástico facilitou a identificação. Um dos criminosos fugiu a pé e o outro foi preso com uma arma falsa. A vítima havia solicitado um carro por aplicativo e durante o trajeto, foi ameaçada pelos sequestradores para realizar transferências via Pix.



