Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/03/2025 - 10h24 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no centro do Rio de Janeiro, próximo ao Morro da Providência. O depósito de materiais de construção foi afetado devido à presença de produtos inflamáveis. O Corpo de Bombeiros mobilizou 11 quartéis, 50 militares e 20 viaturas. A Polícia Civil vai realizar uma perícia para identificar a causa do incêndio. Felizmente, não houve registros de feridos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro