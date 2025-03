Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa 59 mortos Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/03/2025 - 11h18 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h04 ) twitter

Um incêndio em uma casa noturna na Macedônia do Norte causou a morte de 59 pessoas. As chamas começaram durante um show que usava fogos de artifício, atingindo o teto inflamável. Cerca de 500 pessoas estavam presentes, com vítimas entre 14 e 25 anos. Havia apenas uma saída, o que gerou tumulto. O primeiro-ministro Hristijan Mickoski declarou que a licença do local era falsificada. Até agora, 15 pessoas foram presas, e investigações sobre suborno e corrupção estão em andamento.

