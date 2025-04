Incêndio em hotel na Índia deixa mortos e feridos Tragédia noturna em hotel indiano resulta em mortes; causa ainda desconhecida Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h52 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h52 ) twitter

Incêndio em hotel na Índia deixa 14 mortos e 13 feridos

Um incêndio em um hotel na Índia causou a morte de pelo menos 14 pessoas, incluindo uma criança. Outras 13 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais locais para atendimento médico.

A polícia informou que mais de 80 hóspedes estavam distribuídos em 42 quartos no hotel no momento do incêndio, que teve início durante a noite. Até o momento, a causa que levou ao início do fogo não foi esclarecida pelas autoridades.

