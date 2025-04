Caso Vitória: Maicol é denunciado pelo Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo denunciou Maicol Santos por feminicídio e sequestro qualificado da adolescente Vitória Souza, de 17 anos, em Cajamar. A denúncia também inclui ocultação de cadáver e fraude processual. Vitória desapareceu após sair do trabalho, e seu corpo foi achado uma semana depois em uma área de mata. O promotor determinou a abertura de novo inquérito para investigar a possível ajuda na ocultação do corpo.



