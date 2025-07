Incêndio em shopping no Iraque provoca mais de 60 mortes Tragédia ocorreu durante horário movimentado em hipermercado recém-inaugurado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h50 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h50 ) twitter

Incêndio em shopping no Iraque deixa mais de 60 mortes

Um incêndio em um shopping no Iraque resultou na morte de mais de 60 pessoas. O incidente aconteceu à noite, durante um período de grande movimento, afetando principalmente um hipermercado. Os bombeiros trabalharam intensamente para conter as chamas e conseguiram resgatar 45 pessoas com vida. As equipes continuam procurando por desaparecidos. O shopping havia sido inaugurado apenas cinco dias antes do incêndio, e as autoridades estão investigando a causa do incidente.

Assista ao vídeo - Incêndio em shopping no Iraque deixa mais de 60 mortes

