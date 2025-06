Influenciador Khaby Lame escolhe o Brasil após problemas nos EUA Khaby Lame se reúne com Emerson Royal em Paulínia para evento esportivo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h21 ) twitter

Influenciador Khaby Lame escolhe Brasil após deixar os EUA por visto vencido

O influenciador Khaby Lame foi detido nos Estados Unidos por estar com o visto vencido. Após ser liberado com a opção de saída voluntária, decidiu vir para o Brasil em vez de retornar à Itália. Em Paulínia, São Paulo, ele se encontrou com o jogador Emerson Royal, seu amigo próximo. Khaby está no país para participar de um jogo amistoso organizado pelo atleta. Anteriormente, ele já havia comparecido ao casamento de Emerson com Estela Braga em Minas Gerais. Atualmente, Khaby Lame permanece no Brasil, interagindo com seus milhões de seguidores nas redes sociais.

