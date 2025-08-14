Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Influenciador Luva de Pedreiro enfrenta bradicardia

Condição cardíaca comum em atletas leva à internação

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O influenciador Luva de Pedreiro, conhecido como Irã Alves, foi internado por bradicardia.
  • A bradicardia é uma condição que faz o coração bater lentamente, abaixo de cinquenta batidas por minuto.
  • Embora comum em atletas, pode causar sintomas como cansaço e desmaios, necessitando atenção médica.
  • Exames como eletrocardiograma são utilizados para diagnosticar a condição, que pode indicar problemas cardíacos mais sérios.

 

O influenciador Luva de Pedreiro foi internado devido à bradicardia, uma condição que faz o coração bater mais lentamente que o normal. Comum entre atletas, essa condição pode exigir atenção médica imediata em alguns casos.

Uma cardiologista explica que algumas causas são reversíveis, como disfunções da tireoide ou efeitos colaterais de medicamentos. No entanto, a lentidão dos batimentos pode indicar problemas no sistema elétrico do coração, afetando a circulação de oxigênio e podendo levar a complicações sérias.

Veja também


Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.