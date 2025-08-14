Influenciador Luva de Pedreiro enfrenta bradicardia Condição cardíaca comum em atletas leva à internação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O influenciador Luva de Pedreiro, conhecido como Irã Alves, foi internado por bradicardia.

A bradicardia é uma condição que faz o coração bater lentamente, abaixo de cinquenta batidas por minuto.

Embora comum em atletas, pode causar sintomas como cansaço e desmaios, necessitando atenção médica.

Exames como eletrocardiograma são utilizados para diagnosticar a condição, que pode indicar problemas cardíacos mais sérios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O influenciador Luva de Pedreiro foi internado devido à bradicardia, uma condição que faz o coração bater mais lentamente que o normal. Comum entre atletas, essa condição pode exigir atenção médica imediata em alguns casos.

Uma cardiologista explica que algumas causas são reversíveis, como disfunções da tireoide ou efeitos colaterais de medicamentos. No entanto, a lentidão dos batimentos pode indicar problemas no sistema elétrico do coração, afetando a circulação de oxigênio e podendo levar a complicações sérias.

