Influenciadores são investigados por promover jogos de azar ilegais

A Polícia Civil lançou a Operação Desfortuna para investigar 14 influenciadores digitais acusados de promover jogos de azar ilegais nas redes sociais. As ações ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a execução de 31 mandados de busca e apreensão.
As investigações indicam que os influenciadores recebiam grandes somas para divulgar plataformas de jogos proibidas no Brasil. Essas plataformas ofereciam logins programados para garantir vitórias aos influenciadores, enquanto os links divulgados ao público eram manipulados para assegurar a derrota dos apostadores. Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 4,5 bilhões.
Os influenciadores exibiam uma vida luxuosa financiada por essas atividades ilícitas. A polícia identificou um agente responsável por selecionar influenciadores para o esquema. As investigações continuam em busca dos principais operadores dessa rede criminosa.
