Influenciadores são investigados por promover jogos de azar ilegais Operação Desfortuna mira influenciadores que lucraram com apostas online Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h25 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil lançou a Operação Desfortuna para investigar 14 influenciadores digitais por promoção de jogos de azar ilegais.

As ações ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 31 mandados de busca e apreensão.

Os influenciadores recebiam altos valores para divulgar plataformas de jogos proibidas, manipulando resultados para favorecer a eles.

Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 4,5 bilhões e as investigações continuam para identificar os principais operadores.

A Polícia Civil lançou a Operação Desfortuna para investigar 14 influenciadores digitais acusados de promover jogos de azar ilegais nas redes sociais. As ações ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a execução de 31 mandados de busca e apreensão.

As investigações indicam que os influenciadores recebiam grandes somas para divulgar plataformas de jogos proibidas no Brasil. Essas plataformas ofereciam logins programados para garantir vitórias aos influenciadores, enquanto os links divulgados ao público eram manipulados para assegurar a derrota dos apostadores. Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 4,5 bilhões.

Os influenciadores exibiam uma vida luxuosa financiada por essas atividades ilícitas. A polícia identificou um agente responsável por selecionar influenciadores para o esquema. As investigações continuam em busca dos principais operadores dessa rede criminosa.

