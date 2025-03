Investigação apura morte de turista americano atropelado em rodovia Sam Blinder será cremado no Rio após acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h43 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h43 ) twitter

Polícia tenta esclarecer caso de turista americano que morreu atropelado em rodovia

Sam Blinder, um turista americano de 34 anos com cidadania brasileira, foi atropelado em Duque de Caxias (RJ) enquanto atravessava uma rodovia. Após o incidente, sua família decidiu pela cremação no Rio de Janeiro em vez do transporte do corpo para os Estados Unidos. A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

Durante sua visita ao Brasil para o carnaval, Sam estava hospedado na zona sul carioca. Ele foi encontrado sem camisa e sem seus pertences em Duque de Caxias, levantando questões sobre como chegou ao local do acidente. A delegacia especial de apoio ao turismo conduz a investigação para esclarecer o caso.

O corpo passará por um exame toxicológico enquanto a polícia aguarda ouvir o motorista envolvido, que não prestou socorro. Um funcionário do hotel onde Sam se hospedava já prestou depoimento, relatando que ele estava sem dinheiro para pagar a estadia.

Assista em vídeo - Polícia tenta esclarecer caso de turista americano que morreu atropelado em rodovia

